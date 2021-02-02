Несколько сотен законодателей Мьянмы продолжают оставаться в блокированном здании парламента

Более 400 депутатов Ассамблеи союза (парламента Мьянмы) все еще блокированы на территории парламентского комплекса в столице страны Нейпьидо, сообщает во вторник агентство Associated Press.

По словам одного законодателя, находящегося в здании парламента, его слова приводит агентство, он и еще 400 других членов парламента имеют возможность общаться друг с другом внутри комплекса и связываться по телефону со своими сторонниками. При этом, им не разрешено покидать комплекс. Кроме того, он отметил, что государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которую накануне задержали военные, не находится с ними в здании.

Этот депутат отметил, что внутри парламентского комплекса размещены полицейские, а военные - за его пределами.

Партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию" опубликовала заявление с призывом к военным уважать результаты выборов и освободить задержанных.

"Захват власти главнокомандующим противоречит конституции, а также демонстрирует пренебрежение к суверенной власти народа", - говорится в заявлении партии, опубликованном в Facebook.

По данным АР, во вторник в Янгоне - крупнейшем городе страны, ситуация на улицах спокойнее - открыты рынки, уличные торговцы продолжают работу, также работают такси и общественный транспорт.

На улицах не отмечают внешних признаков усиленной безопасности, однако, все еще сохраняется беспокойство. Люди убрали красные флаги партии Аун Сан Су Чжи из своих домов и предприятий.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

31 января военные Мьянмы публично жаловались на фальсификацию выборов 8 ноября 2020 года, в результате которых победила правящая партия. Они призывали правительство и избирательную комиссию пересмотреть результаты. Избирательная комиссия заявляла, что доказательств заявлений о мошенничестве нет.

События в Мьянме получили международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.