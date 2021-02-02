Вице-канцлер и глава Минфина ФРГ Олаф Шольц считает, что "Северный поток 2" будет достроен.

"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на конференции газеты Tagesspiegel в Берлине во вторник.

По его словам, у проекта есть трудности в плане американских санкций, но европейские государства уже "объяснили, что они считают, что это европейское дело, и они не хотят, чтобы в него вмешивались". "А там посмотрим", - добавил министр.