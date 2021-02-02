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ТЭК 02.02.2021 21:51

Глава Минфина ФРГ считает, что "Северный поток 2" будет достроен

Вице-канцлер и глава Минфина ФРГ Олаф Шольц считает, что "Северный поток 2" будет достроен.

"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на конференции газеты Tagesspiegel в Берлине во вторник.

По его словам, у проекта есть трудности в плане американских санкций, но европейские государства уже "объяснили, что они считают, что это европейское дело, и они не хотят, чтобы в него вмешивались". "А там посмотрим", - добавил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ГАЗОПРОВОД, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]