Вице-канцлер и глава Минфина ФРГ Олаф Шольц считает, что "Северный поток 2" будет достроен.
"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на конференции газеты Tagesspiegel в Берлине во вторник.
По его словам, у проекта есть трудности в плане американских санкций, но европейские государства уже "объяснили, что они считают, что это европейское дело, и они не хотят, чтобы в него вмешивались". "А там посмотрим", - добавил министр.
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