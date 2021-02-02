Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0539 RUR   0.0224 GBR   2.3276 TRY   0.2366

Цена на нефть

01.02 $/bbl   WTI 53.55 1.35 Brent 56.35 1.31

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 02.02.2021 15:55

ОДКБ пока не планирует расширения - генсек

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пока не планирует расширяться, запросов от других стран о вступлении не поступало, сообщил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

"Пока никаких формальных обращений в адрес ОДКБ от других стран мы не получали. Как только получим, никто тайны делать не будет", - заявил Зась на брифинге, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Вместе с тем, по словам генсека ОДКБ, "если какая-то из стран, дружественная для всех наших государств изъявит такое желание, то этот вопрос, конечно, будет рассматриваться и решаться".

Ранее высокопоставленный военно-дипломатический источник в Москве сообщил "Интерфаксу", что Сербия является одним из наиболее возможных кандидатов на вступление в ОДКБ. "Вступление Сербии в ОДКБ вполне возможно, соответствующие консультации уже ведутся", - сказал собеседник агентства.

В ОДКБ входит шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОДКБ, РАСШИРЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ


Похожие новости


Лукашенко считает расширение ОДКБ возможным в будущем

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]