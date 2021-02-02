ОДКБ пока не планирует расширения - генсек

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пока не планирует расширяться, запросов от других стран о вступлении не поступало, сообщил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

"Пока никаких формальных обращений в адрес ОДКБ от других стран мы не получали. Как только получим, никто тайны делать не будет", - заявил Зась на брифинге, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Вместе с тем, по словам генсека ОДКБ, "если какая-то из стран, дружественная для всех наших государств изъявит такое желание, то этот вопрос, конечно, будет рассматриваться и решаться".

Ранее высокопоставленный военно-дипломатический источник в Москве сообщил "Интерфаксу", что Сербия является одним из наиболее возможных кандидатов на вступление в ОДКБ. "Вступление Сербии в ОДКБ вполне возможно, соответствующие консультации уже ведутся", - сказал собеседник агентства.

В ОДКБ входит шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.