Власти Азербайджана создадут максимально комфортные условия проживания для возвращающихся в Карабах

Власти Азербайджана планируют создать максимально комфортные условия для населения, возвращающегося на освобожденные территории.

Такие меры предусмотрены в утвержденном во вторник президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым документе «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития».

Одним из важных приоритетов является «Великое возвращение в освобожденные от оккупации территории».

«В этой связи восстановление нового международного и регионального транспортно-логистического коридора в южно-кавказском регионе расширит доступ страны к мировым рынкам, а также придаст значительный импульс развитию освобожденных территорий», - указывается в документе.

В вопросе возвращения беженцев особое внимание уделено созданию максимально комфортных условий проживания. В частности, созданию современной инфраструктуры для обеспечения расселения населения.

Кроме того, планируется восстановление исторического положения освобожденных территорий в экономическом и социальном имидже страны. Карабахский регион должен достигнуть уровня развития других регионов страны.

«Устойчивое развитие региона и восстановление его исторического имиджа позволят привлечь дополнительные инвестиции», - подчеркивается в документе.

Помимо этого, на период до конца 2030 года власти Азербайджана планируют провести работы по улучшению системы занятости населения. Также будут созданы новые возможности для соцзащиты, включающей расширение различных социальных выплат.

Также планируется увеличение внимания развитию регионов Азербайджана.

Х.Насирзаде