Экс-президент Кырзызстана Жээнбеков покинул страну

Бывший президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбков с семьей улетел из страны, сообщили "Интерфаксу" во вторник источники в силовых структурах республики.
"Жээнбеков накануне вылетел с семьей в Стамбул из международного аэропорта "Манас", - сказал собеседник агентства.
В Госкомитете национальной безопасности Киргизии агентству заявили, что Жээнбеков может беспрепятственно выезжать из страны, ограничений для его перемещений нет.
Ранее во вторник представитель Генпрокуратуры сообщил "Интерфаксу, что пострадавшие участники митинга против признания итогов парламентских выборов, прошедшего в Бишкеке 5 октября минувшего года, подали заявление на Жээнбекова, требуя лишить его статуса экс-президента и привлечь к уголовной ответственности за силовой разгон демонстрантов.
МВД и Госкомитет национальной безопасности Киргизии должны изучить заявление и дать правовую оценку действиям бывшего главы государства.
После парламентских выборов в Киргизии 4 октября 2020 года в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. Они привели к отмене итогов голосования и смене власти в стране. 15 октября Жээнбеков подал в отставку с поста президента.
К власти в стране пришел освобожденный из заключения во время беспорядков бывший депутат парламента от партии "Ата-Журт" ("Отечество") Садыр Жапаров. На досрочных президентских выборах 10 января он победил с более 79% голосов.
По данным Минздрава страны, в ходе массовых беспорядков в Бишкеке в ночь на 6 октября минувшего года пострадали 1 тыс. 221 человек, один погиб.
Жээнбеков стал президентом Киргизии после победы на выборах в 2017 году, он сменил на этом посту Алмазбека Атамбаева.
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