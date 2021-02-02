Президент Алиев поручил правительству изыскать новые «движущиеся силы» для роста и диверсификации экономики Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил правительству изыскать новые «движущиеся силы» для роста и диверсификации экономики.

Данное поручение является одним из пунктов документа «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития», утвержденного главой государства во вторник.

Документ определяет 5 национальных приоритетов.

Первый приоритет «Устойчивый рост конкурентоспособной экономики» включает меры для обеспечения роста национального дохода на душу населения до высокого уровня. При этом экономический рост должен содействовать открытию новых рабочих мест с высоким доходом и обеспечить улучшение жизненного уровня населения.

Для обеспечения устойчивого роста экономики, глубокой диверсификации национальной экономики и полной реализации экспортного потенциала товаров и услуг необходимо изыскать новые «движущие силы».

«Хотя нефтяной сектор является одним из столпов социально-экономического развития, ненефтяная экономика должна стать центром развития. Только диверсифицированная экономика может быть устойчивой. Основная цель - увеличение доли ненефтяного сектора в экономике», - подчеркивается в документе.

Согласно оценке властей Азербайджана, экономический рост в ближайшие 10 лет, должен основываться на передовых и эффективных частных инициативах, необходимости укреплять партнерство государства с частным сектором. Поэтому доля частного сектора в финансировании ненефтяного сектора экономики должна быть увеличена.

«Для превращения частного сектора, особенно малого и среднего бизнеса, в основной драйвер экономического роста и занятости, необходимо значительно улучшить деловую среду, повысить прозрачность судебно-юридической системы и предотвратить недобросовестную конкуренцию. Необходимо реализовать новую прозрачную стратегию приватизации, следует повысить экономическую эффективность механизмов продвижения бизнеса. Налоговая и таможенная политика должны стимулировать деятельность предпринимательства, создавая при этом адекватные возможности для обеспечения расходов государственного бюджета», - указывается в приоритетах.

Кроме этого, власти Азербайджана ставят задачу ускорить развитие рынков капитала и страхования, которые являются основным источником долгосрочных инвестиционных ресурсов в экономике. «Необходимо обеспечить стабильность национального банковского сектора, повысить доверие к нему, увеличить долю банков в финансировании реального сектора экономики и стимулировать развитие предпринимательской активности. Необходимо создать реальные рабочие механизмы, обеспечивающие доступность банковских кредитов для предпринимательской деятельности, и устранить бюрократические препятствия для предоставления банковских кредитов», - подчеркивается в документе.

Кроме этого, необходимо обеспечить привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику страны, в том числе стратегических инвесторов в сферу инфраструктуры. «Однако, в этом случае в центре внимания должны быть эффективное регулирование инвестиций, защита национальных интересов страны и создание конкурентной среды для иностранных инвесторов», - отмечается в документе.

Помимо этого, необходимо повысить экономическую эффективность государственных инвестиций и деятельности госкомпаний, а также повысить уровень прозрачности в этой сфере.

«Доля теневой экономики должна быть сведена к минимуму, а уровень прозрачности в частном и государственном секторах должен быть доведен до самых высоких стандартов. Следует расширять и поощрять применение современной культуры корпоративного поведения в управлении экономикой, усиливать борьбу с коррупцией и для решения новых задач сформировать современную систему государственной службы и этические нормы», - подчеркивается в документе.

Приоритеты также предусматривают и меры по обеспечению устойчивости к внутренним и внешним воздействиям.

В частности, в долгосрочной перспективе необходимо повысить устойчивость экономики к внутренним и внешним воздействиям и еще больше укрепить макроэкономическую стабильность. Для усиления макроэкономической стабильности и устойчивости в стране, фискальная база, основанная на бюджетных правилах, должна формироваться в соответствии с новыми реалиями.

Одним из столпов защиты от внешнего воздействия являются валютные резервы, с другой - это умеренное заимствование. «Чтобы поддерживать валютные резервы на стабильном уровне, следует постепенно снижать долю трансфертов из Государственного нефтяного фонда в госбюджет. Совокупный долг должен служить макроэкономической стабильности, в том числе стабильности госбюджета. Управление внутренним долгом должно поддерживать развитие финансовых рынков в стране, поддерживать стабильный уровень внешнего долга, усиливать контроль над заимствованиями государственных компаний и на этой основе организовывать управление государственным и квазигосударственным долгом», - подчеркивается в документе.

Кроме этого, необходимо обеспечить стабильность цен на низком уровне, что является основным критерием макроэкономической стабильности. «Такая стабильность должна улучшить ожидания в экономике, защитить сбережения населения от обесценивания и увеличить инвестиции. Ценовая стабильность должна быть обеспечена за счет более эффективного якоря. Устойчивая финансовая стабильность, еще один важный критерий макроэкономической стабильности, должна гарантировать, что финансовые рынки продолжат работать эффективно, увеличивать финансовую глубину и расширять доступ к финансам. Для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности институциональная основа управления должна быть улучшена», - отмечается в приоритетах.

Б.Рустамбеков