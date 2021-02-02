Экс-советник главы Минобороны Армении, владелец оружейной компании арестован по делу о коррупции

Суд Еревана по ходатайству Службы национальной безопасности во вторник арестовал на два месяца бывшего советника главы Минобороны страны Давида Галстяна, которому предъявлены обвинения в рамках дела о коррупции в ходе поставок вооружений, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Накануне сообщалось, что Галстян был задержан сотрудниками армянской спецслужбы по делу о хищении бюджетных средств.

"В рамках расследуемого уголовного дела выяснилось, что Галстян заключил с Минобороны Армении договор о поставке в течение 2018 года снарядов для пушек 1983-1986 года выпуска. Путем обмана, скрыв в документах технико-тактические характеристики, он поставил другие снаряды для пушек чешского производства 1977 года выпуска, получив $1 млн. 83 тыс. В техническом отношении поставленная продукция уступала вооружению, упомянутому в договоре, и не могла решать боевые задачи", - сообщала ранее пресс-служба СНБ Армении.

Галстян является владельцем нескольких компаний, занимающихся торговлей оружием, в том числе Royalsys Engineering, производящей автоматы Калашникова на территории Армении.

По данным СНБ Армении, хищение и присвоение средств стало возможным в результате преступного сговора должностных лиц Минобороны и Главного штаба ВС Армении с офшорной компанией Галстяна Mosston Engineering, зарегистрированной на Сейшельских островах.

Галстян является фигурантом четырех уголовных дел, возбужденных СНБ Армении. Ему принадлежат ряд офшорных компаний, а также компании в Армении.

В ноябре 2020 года бывший сотрудник Военной полиции Минобороны Армении Вардан Гукасян обнародовал документы о махинациях в сфере торговли оружием, в которых были замешаны бывший министр обороны страны Давид Тоноян и его бывший советник Галстян.

Согласно документам, Тоноян и Галстян заключили договор о создании офшорной компании Mosston Engineering, в рамках которого Минобороны предоставило компании $3,5 млн. на покупку вооружений. Компании также были предоставлены эксклюзивные права на приобретение военной техники и боеприпасов от имени оборонного ведомства Армении.

20 ноября минувшего года Тоноян был освобожден от должности министра обороны Армении указом президента страны Армена Саркисяна по представлению главы правительства Никола Пашиняна.

Минобороны Армении в ноябре 2020 года опровергло сообщения о причастности руководства ведомства к торговле оружием.