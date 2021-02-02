США заинтересованы в идее снабдить газопровод "Северный поток 2" механизмом отключения на крайний случай, сообщает во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, таким образом, поставки газа через газопровод могут быть остановлены в случае, если "Москва попытается надавить на Украину ограничением поставок газа" через имеющийся транзитный газопровод.