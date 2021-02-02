США заинтересованы в идее снабдить газопровод "Северный поток 2" механизмом отключения на крайний случай, сообщает во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, таким образом, поставки газа через газопровод могут быть остановлены в случае, если "Москва попытается надавить на Украину ограничением поставок газа" через имеющийся транзитный газопровод.
Главе госслужбы по мобилизации и призыву на воинскую службу присвоено звание генерал-полковника
Уставный капитал Агентства разминирования утвержден в размере 100 тыс. манатов
Власти Азербайджана создадут максимально комфортные условия проживания для возвращающихся в Карабах
Испытания комбинированной вакцины "Спутник V" и AstraZeneca начнутся в Азербайджане, ОАЭ и Саудовской Аравии - глава РФПИ
Производство "Спутника V" идёт в Индии и Корее, в феврале начнётся в Китае, в марте в Бразилии - РФПИ
В Карабахе на мине подорвались трое граждан Азербайджана, один погиб
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
В Испании из-за коронавируса опять отменили фестиваль Сан-Фермин с забегами быков
Вакцинация от COVID-19 в РФ завершится к лету - глава РФПИ
Представитель Борреля подтвердил планы главы дипломатии ЕС встретиться с Навальным
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Bakcell перечислила 1,4 миллиона манатов в Фонд возрождения Карабаха
Кампания от AccessBank: кредит наличными - от 17%
NEQSOL Academy — в Азербайджане запущена первая многофункциональная цифровая платформа обучения
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы