Клинические испытания комбинирования вакцин "Спутник V" и AstraZeneca могут начаться в Азербайджане, ОАЭ, Саудовской Аравии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Ожидаем начала клинических испытаний с AstraZeneca в Азербайджане и ОАЭ. Обсуждаем и в Саудовской Аравии. Идут обсуждения, но мы достаточно в них продвинулись, ждем, когда начнутся", - сказал Дмитриев журналистам во вторник.