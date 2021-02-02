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Здравоохранение 02.02.2021 16:30

РФПИ ожидает испытаний комбинирования вакцин "Спутник V" и AstraZeneca в Азербайджане

Клинические испытания комбинирования вакцин "Спутник V" и AstraZeneca могут начаться в Азербайджане, ОАЭ, Саудовской Аравии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Ожидаем начала клинических испытаний с AstraZeneca в Азербайджане и ОАЭ. Обсуждаем и в Саудовской Аравии. Идут обсуждения, но мы достаточно в них продвинулись, ждем, когда начнутся", - сказал Дмитриев журналистам во вторник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВАКЦИНА, ASTRAZENECA, ИСПЫТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]