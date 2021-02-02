Клинические испытания комбинирования вакцин "Спутник V" и AstraZeneca могут начаться в Азербайджане, ОАЭ, Саудовской Аравии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Ожидаем начала клинических испытаний с AstraZeneca в Азербайджане и ОАЭ. Обсуждаем и в Саудовской Аравии. Идут обсуждения, но мы достаточно в них продвинулись, ждем, когда начнутся", - сказал Дмитриев журналистам во вторник.
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