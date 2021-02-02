Президент Алиев поручил увеличить использование «зеленых» технологий в экономике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил правительству в ближайшие годы снизить риски для окружающей среды, влияющие на экономический и демографический рост.

Данное поручение является одним из пунктов документа "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития", утвержденного главой государства во вторник.

Согласно документу в центре внимания должно быть комплексное решение экологических проблем, возникших за долгие годы, и устойчивое развитие в этой сфере.

«Экологическая среда должна быть сбалансирована с экономическим ростом. Существующие ресурсы должны быть восстановлены, введены в оборот неиспользуемые земли. Потребность страны в качественной воде должна удовлетворяться за счет эффективного использования водных ресурсов», - указывается в документе.

В стратегический период планируется увеличить использование альтернативных и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

В документе подчеркивается, что для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, необходимо расширять использование экологически чистых «зеленых» технологий.

«Исходя из научно-технического потенциала, доля альтернативных и возобновляемых источников энергии в первичном потреблении должна быть увеличена во всех секторах экономики, а влияние на изменение климата должно быть уменьшено. Использование экологически чистых транспортных средств положительно скажется на окружающей среде и качестве воздуха», - говорится в документе.

Б.Рустамбеков