Президент Алиев поручил увеличить использование «зеленых» технологий в экономике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил правительству в ближайшие годы снизить риски для окружающей среды, влияющие на экономический и демографический рост.
Данное поручение является одним из пунктов документа "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития", утвержденного главой государства во вторник.
Согласно документу в центре внимания должно быть комплексное решение экологических проблем, возникших за долгие годы, и устойчивое развитие в этой сфере.
«Экологическая среда должна быть сбалансирована с экономическим ростом. Существующие ресурсы должны быть восстановлены, введены в оборот неиспользуемые земли. Потребность страны в качественной воде должна удовлетворяться за счет эффективного использования водных ресурсов», - указывается в документе.
В стратегический период планируется увеличить использование альтернативных и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
В документе подчеркивается, что для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, необходимо расширять использование экологически чистых «зеленых» технологий.
«Исходя из научно-технического потенциала, доля альтернативных и возобновляемых источников энергии в первичном потреблении должна быть увеличена во всех секторах экономики, а влияние на изменение климата должно быть уменьшено. Использование экологически чистых транспортных средств положительно скажется на окружающей среде и качестве воздуха», - говорится в документе.
Б.Рустамбеков
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