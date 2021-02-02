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Здравоохранение 02.02.2021 16:49

В Азербайджане с 8 февраля начнут вакцинацию лиц старше 65 лет

В Азербайджане с 8 февраля 2021 года начинается второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве здравоохранения.

«В рамках стратегии борьбы с COVID-19 с 8 февраля начнется следующий этап вакцинации - лиц старше 65 лет. После регистрации, которая начнется с 5 февраля 2021 года в 00:00 на сайте randevu.its.gov.az, граждане будут проинформированы посредством смс-сообщения и они смогут принять первую дозу вакцины в ближайшем медучреждении, который они отметили в процессе регистрации», - отметили в Минздраве.

Ведомство подчеркнуло, что в рамках I этапа вакцинацию уже прошли 70% медработников.

Как сообщалось ранее, вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022гг.

Азербайджан уже заключил договора на поставку 4 млн доз вакцин различных производителей.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНЗДРАВ, ВАКЦИНАЦИЯ, ЭТАП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]