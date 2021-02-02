В Иран на следующей неделе поступит первая партия российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19, сообщает агентство "Фарс" со ссылкой на представителя Управления гражданской авиации Ирана Мохаммада Хассана Зибакша.

"Mahan Air перевезет груз (вакцины - ИФ) на следующей неделе", - отметил Зибакш.

Он уточнил, что поставку вакцины, запланированную на 4 февраля, перенесли на будущую неделю.

"Задачи транспортировки первой партии российской вакцины "Спутник V" возложены на иранскую авиакомпанию Mahan Air", - напомнил Зибакш.

Он подчеркнул, что вакцина будет доставлена из России тремя рейсами, причем в операции будут участвовать еще две другие иранские авиакомпании.

При этом Зибакш не уточнил, сколько доз планируется доставить.

По данным "Фарс", 30 января посол Ирана в России Казем Джалали объявил, что первая партия вакцины "Спутник V" будет отправлена в Иран 7 февраля.

На прошлой неделе в ходе визита в Россию глава иранского МИД Джавад Зариф объявил, что власти Ирана одобрили применение российской вакцины.

Тегеран также планирует запустить местное производство вакцины "Спутник V".

В Иране с начала пандемии COVID-19 зафиксировали свыше 1,4 млн случаев заражения, более 58 тыс. инфицированных скончались. Между тем, зарегистрировано более 1,2 млн случаев выздоровления от коронавируса.

Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.