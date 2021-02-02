AZUR Air получила допуск к рейсам в Габалу из двух городов России

Российская авиакомпания «AZUR air» получила допуск Росавиации к выполнению рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Азербайджан, говорится в приказе ведомства.

«Решением Росавиации от 1 февраля AZUR air получила разрешение на выполнение рейсов Москва-Габала и Санкт-Петербург-Габала с частотой семь раз в неделю каждый», - отмечается в документе, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

AZUR air является крупнейшим чартерным перевозчиком России. Первый полет под этим брендом состоялся в декабре 2014 года. Маршрутная сеть по итогам 2019 года насчитывала более 29 направлений на лучшие зарубежные курорты для путешественников из 40 российских регионов.

Флот авиакомпании насчитывает 32 воздушных судна, в том числе широкофюзеляжные Boeing 767-300 и флагманские для компании Boeing 777-300ER. В 2020 году авиакомпания впервые вышла на направления внутри России.

Н.Аббасова