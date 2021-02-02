Представитель Борреля подтвердил планы главы дипломатии ЕС встретиться с Навальным

В ЕС по-прежнему надеются, что в ходе визита в Москву 4-5 февраля высокому представителю Евросоюза Жозепу Боррелю удастся встретиться с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС.

"Да, если будет возможно, мы бы хотели встретиться с господином Навальным. Мы посмотрим, возможно ли это. Мы находимся в контакте с его командой", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы следим за тем, что произойдет сегодня с господином Навальным. И, как я уже говорил, этот вопрос, конечно, будет основным пунктом демарша высокого представителя в отношении России", - отметил Стано.

Накануне Европейская внешнеполитическая служба распространила коммюнике о визите в Россию Борреля 4-5 февраля. Так, глава дипломатии ЕС намерен поднять вопросы о действиях России на Украине и в соседних странах, значении продолжения реализации ядерной сделки с Ираном, глобальном ответе на пандемию коронавируса, об изменении климата и другие темы.

"Недавние отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального и обеспокоенность по поводу основных свобод и прав человека в России в целом будут в его повестке дня", - сказано в коммюнике.