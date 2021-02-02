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Здравоохранение 02.02.2021 17:41

В Азербайджане зафиксирован суточный прирост числа заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 159 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 230,455 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 77 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 5 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 141.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 223,807 тыс. человек (+332 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 тыс. 507 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7,713 тыс. теста на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 419,747 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]