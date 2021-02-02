В Азербайджане зафиксирован суточный прирост числа заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 159 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 230,455 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 77 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 5 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 141.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 223,807 тыс. человек (+332 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 тыс. 507 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7,713 тыс. теста на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 419,747 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
Главе госслужбы по мобилизации и призыву на воинскую службу присвоено звание генерал-полковника
Уставный капитал Агентства разминирования утвержден в размере 100 тыс. манатов
Власти Азербайджана создадут максимально комфортные условия проживания для возвращающихся в Карабах
ConocoPhillips завершила IV кв. и 2020 год с чистым убытком
"Газпром нефть" введет четыре новые добывающие скважины на Романовском месторождении
Siemens Energy получила чистую прибыль в октябре-декабре, сократит 7,8 тыс. человек в сегменте газа и электроэнергетики
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
В Испании из-за коронавируса опять отменили фестиваль Сан-Фермин с забегами быков
Вакцинация от COVID-19 в РФ завершится к лету - глава РФПИ
Представитель Борреля подтвердил планы главы дипломатии ЕС встретиться с Навальным
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Bakcell перечислила 1,4 миллиона манатов в Фонд возрождения Карабаха
Кампания от AccessBank: кредит наличными - от 17%
NEQSOL Academy — в Азербайджане запущена первая многофункциональная цифровая платформа обучения
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы