В Азербайджане зафиксирован суточный прирост числа заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 159 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 230,455 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 77 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 5 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 141.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 223,807 тыс. человек (+332 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 тыс. 507 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7,713 тыс. теста на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 419,747 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде