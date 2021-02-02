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Происшествия 02.02.2021 17:53

В Карабахе на мине подорвались трое граждан Азербайджана, один погиб

В Физулинском районе Азербайджана трое гражданских лиц подорвались на мине, сообщает Национальное агентство по разминированию территорий (ANAMA).

«В освобожденном от армянской оккупации селе Юхары Яглывенд Физулинского района трое гражданских лиц подорвались на мине. В результате один из них скончался на месте, двое других получили травмы различной степени», - говорится в сообщении ANAMA.

Это не первый инцидент с подрывом на мине гражданских лиц. Власти Азербайджана неоднократно заявляли, что армянская сторона заминировала все оккупированные территории, которые были освобождены азербайджанской армией осенью 2020 года в ходе 44-тидневной войны. С ноября 2020 года в результате подрыва на мине на освобожденных территориях погибли более 10 гражданских лиц и военных Азербайджана, более 20 человек получили различные ранения.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАРАБАХ, МИНА, ПОДРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]