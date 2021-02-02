В Карабахе на мине подорвались трое граждан Азербайджана, один погиб

В Физулинском районе Азербайджана трое гражданских лиц подорвались на мине, сообщает Национальное агентство по разминированию территорий (ANAMA).

«В освобожденном от армянской оккупации селе Юхары Яглывенд Физулинского района трое гражданских лиц подорвались на мине. В результате один из них скончался на месте, двое других получили травмы различной степени», - говорится в сообщении ANAMA.

Это не первый инцидент с подрывом на мине гражданских лиц. Власти Азербайджана неоднократно заявляли, что армянская сторона заминировала все оккупированные территории, которые были освобождены азербайджанской армией осенью 2020 года в ходе 44-тидневной войны. С ноября 2020 года в результате подрыва на мине на освобожденных территориях погибли более 10 гражданских лиц и военных Азербайджана, более 20 человек получили различные ранения.

Х.Насирзаде