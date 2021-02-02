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Дальнее зарубежье 02.02.2021 21:01

В Испании из-за коронавируса опять отменили фестиваль Сан-Фермин с забегами быков

Власти испанского автономного сообщества Наварра во вторник объявили об отмене традиционного фестиваля Сан-Фермин с забегами быков второй год подряд из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство Associated Рress.

"Международный фестиваль, как Сан-Фермин, когда миллионы людей приезжают в Наварру, будет невозможен", - сказала глава автономного сообщества Мария Чивите.

Фестиваль проходит в июле в городе Памплона и длится девять дней. Особенно популярен он стал после повести Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце".

Самая знаменитая часть программы - энсьерро или забег быков. В нем может поучаствовать любой желающий, готовый к тому, что на дистанции в 850 метров его будут преследовать 12 разъяренных животных. С 1924 года от травм, полученных в ходе мероприятия, скончались 15 человек.

С начала пандемии в Испании заразились коронавирусом более 2,85 млн человек, более 59 тыс. умерли.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФЕСТИВАЛЬ, ПАНДЕМИЯ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]