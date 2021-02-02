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Здравоохранение 02.02.2021 19:51

Испытания комбинированной вакцины "Спутник V" и AstraZeneca начнутся в Азербайджане, ОАЭ и Саудовской Аравии - глава РФПИ

Клинические испытания комбинации вакцин от COVID-19 "Спутник V" центра им.Гамалеи и AZD1222 ("Оксфордской вакцины) производства AstraZeneca в Объединенных Арабских Эмиратах и Азербайджане начнутся уже на следующей неделе, чуть позже - в Саудовской Аравии.

"Клинические испытания должны начаться уже на следующей неделе в Азербайджане и ОАЭ, возможно, чуть позже - в Саудовской Аравии", - сказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью каналу BBC World Service.

"У AstraZeneca отличная вакцина, мы с ними партнеры. И мы хотим протестировать, возможно ли комбинировать укол вакцины AstraZeneca и укол "Спутник V". Мы уверены, что это может дать очень хорошую эффективность и также будет очень эффективным в борьбе с новыми мутациями",- добавил он.

Ранее компания AstraZeneca сообщала, что исследования ее комбинированной вакцины от коронавируса со "Спутником V" не проводятся, так как пока не получено одобрение национальных регуляторов стран, где они были запланированы.

"Исследования начнутся после получения необходимых регуляторных одобрений и продлятся 180 дней", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе AstraZeneca.

В компании рассказали, что в исследованиях планируется участие 100 добровольцев в возрасте старше 18 лет.

Как сообщалось, во вторник в авторитетном международном журнале The Lancet были опубликованы промежуточные результаты III фазы клинических исследований, согласно которым эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,6%.

В настоящее время "Спутник V", разработанный в центре им.Гамалеи Минздрава России, зарегистрирован в 16 странах: России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС, идут процедуры преквалификации вакцины ВОЗ.

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Тэги: ВАКЦИНА, КОМБИНАЦИЯ, ИСПЫТАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]