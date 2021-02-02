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Дальнее зарубежье 02.02.2021 22:08

Дубай объявил о новых ограничениях для туристов

Бары и пабы Дубая будут закрыты до конца февраля, вводятся и другие ограничения, сообщает газета Khaleej Times.

"В связи с ухудшением эпидемической ситуации и большим числом нарушений бары и пабы Дубая будут закрыты как минимум до 28 февраля. В свою очередь рестораны и кафе будут закрываться в час ночи, отныне в них запрещены развлекательные мероприятия", - пишет издание.

За столик в ресторане допустят не более семи человек, в кафе - не более четырех. Столы будут расставлены на 3 метра друг от друга.

Снижено также максимальное число постояльцев гостиниц, посетителей бассейнов и пляжей при отелях, а также торговых центров - до 70% от общей вместимости. Закрытые помещения - кинотеатры, достопримечательности, спортивные объекты - можно будет заполнять посетителями не более чем на половину.

"В целом усилен контроль за соблюдением мер предосторожности. О нарушителях просят сообщать в полицию", - отмечает газета.

Ранее в Дубае также ужесточили требования к тестам ПЦР, которые туристы обязаны предъявить по прибытии: теперь сделать тест нужно за 72 часа до поездки вместо 96.

Как отмечает ABC News, резкий рост заболеваемости коронавирусом в эмирате начался после Нового года, который в Дубае отмечали путешественники со всего мира. Многие из них пренебрегали мерами безопасности, не носили маски. В результате произошел новый всплеск заражения COVID-19, в том числе новым штаммом.

Когда ежедневное число новых случаев заболевания приблизилось к 4 тысячам, в Дубае без объяснения причин был уволен глава государственного агентства здравоохранения.

Всего в ОАЭ по состоянию на 2 февраля зарегистрировано 306 тыс. случаев коронавируса, скончалось 859 человек.

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Тэги: ДУБАЙ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ТУРИЗМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]