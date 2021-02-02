Вакцинация от COVID-19 в РФ завершится к лету - глава РФПИ

Вакцинация от коронавируса россиян, которые пожелают сделать прививку, будет завершена к маю-июню, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"В России вакцинация будет завершена для тех, кто захочет принять участие (40-60% населения, по оценке Дмитриева), вероятно, в мае-июне. Тогда сможем произведенную в России вакцину также распространять за рубежом", - сказал Дмитриев телеканалу Russia Today во вторник.
Он отметил, что РФПИ планирует выйти "на полноценное использование возможностей производства за рубежом в апреле-мае, что позволит производить десятки миллионов доз".
Глава РФПИ также сказал, что вакцина была поставлена в Алжир, Гвинею, Латинскую Америку.
В интервью CNN Дмитриев оценивает, что Европа и США закончат вакцинацию к сентябрю, а "для многих стран вакцинация населения будет продолжена и в следующем году".
В интервью NDTV Дмитриев сказал, что 700 млн доз вакцины планирует РФПИ вместе с партнерами произвести за рубежом.
Дмитриев также сообщил "России 24" (ВГТРК), что начато производство в Индии, Бразилии, Корее, в Китае.
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