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СНГ 02.02.2021 22:13

Навальный фактически проведет в колонии по решению суда 2 года 8 месяцев - адвокат

Оппозиционер Алексей Навальный фактически проведет в колонии 2 года 8 месяцев, если решение о замене его условного наказания на реальное вступит в законную силу.

"С учетом того, что суд зачел ему в срок наказания время, проведенное под домашним арестом, фактически он должен будет провести в колонии два года восемь месяцев", - сказал "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.

При этом он не исключил, что срок Навального по факту сможет сократиться еще на несколько недель.

Таким образом, если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше".

Согласно решению суда, Навальному зачли срок проведенный под домашним арестом во время, в срок отбывания наказания по расчету "день в день".

По словам его адвоката, фактически он проведет в колонии 2 года 8 месяцев.

Также защита заявила, что обжалует в Мосгорсуде и кассации сегодняшнее постановление суда, а также обратится в Кабинет министров Совета Европы в связи с тем, что решение ЕСПЧ в отношении Навального по делу "Ив Роше".

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Тэги: НАВАЛЬНЫЙ, СРОК, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]