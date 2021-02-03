Портфель заказов Индии на российскую технику превышает $14 млрд - ФСВТС РФ

Портфель заказов Индии на российскую военную технику и оружие превышает $14 млрд, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.
"Россия традиционно занимает лидирующие позиции на индийском рынке вооружений. Индия входит в тройку ведущих покупателей российских вооружения и военной техники. Портфель заказов Республики Индии у Российской Федерации составляет более 14 млрд долларов США",- заявил Дрожжов на выставке Aero India 2021.
Он заявил, что страны продолжают развивать военное авиастроение, производство бронетанковой техники, кораблестроение, послепродажное обслуживание ранее поставленной техники.
"Военно-техническое сотрудничество между Россией и Индией традиционно находится в состоянии активного взаимодействия, имеет хорошие перспективы дальнейшего развития и служит прочной основой двустороннего привилегированного стратегического партнерства",- заявил Дрожжов.
Индия - один из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества.
В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд. Ожидается, что первые поставки пройдут до конца 20201 года.
В апреле 2019 года стало известно, что Россия приступила к реализации контракта на строительство многоцелевых сторожевых фрегатов проекта 11356 для Индии.
В марте 2019 в индийском городе Корва было открыто совместное российско-индийское предприятие "Индо-Рашн Райфлз Прайвет Лимитед" (INDO-RUSSIAN RIFLES PRIVATE LIMITED) по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии. Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщал, что проект предусматривает выпуск 750 тыс. автоматов.
Также продолжаются консультации по проекту производства на российско-индийском совместном предприятии Indo-Russian Helicopters Limited вертолётов Ка-226Т.
Пусть в Европарламенте поинтересуются в Ереване, зачем они отправили группу диверсантов в Азербайджан, спустя 20 дней после подписания заявления о прекращении боев в Карабахе – МИД Азербайджана
Главе госслужбы по мобилизации и призыву на воинскую службу присвоено звание генерал-полковника
Уставный капитал Агентства разминирования утвержден в размере 100 тыс. манатов
Нефть дорожает на ожиданиях итогов встречи ОПЕК+ и данных о запасах в США, Brent - $57,9 за баррель
Минфин Белоруссии ожидает $500 млн второго транша российского госкредита в первом полугодии
Бердымухамедов раскритиковал работу ТЭК в 2020г, объявил выговоры руководителям отрасли
Британская GSK и немецкая CureVac будут разрабатывать вакцину, в том числе, против новых типов COVID-19
Турция подарила Азербайджану 10 собак-саперов - МЧС
Продажи смартфонов в мире вырастут на 11% в 2021г, на модели 5G придется треть поставок - Gartner
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению запасных частей для модели банкомата Diebold/Wincor-Nixdorf
“Nar” продолжает поддерживать сферу образования в период социальной изоляции
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»