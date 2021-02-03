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СНГ 03.02.2021 14:40

Портфель заказов Индии на российскую технику превышает $14 млрд - ФСВТС РФ

Портфель заказов Индии на российскую военную технику и оружие превышает $14 млрд, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.

"Россия традиционно занимает лидирующие позиции на индийском рынке вооружений. Индия входит в тройку ведущих покупателей российских вооружения и военной техники. Портфель заказов Республики Индии у Российской Федерации составляет более 14 млрд долларов США",- заявил Дрожжов на выставке Aero India 2021.

Он заявил, что страны продолжают развивать военное авиастроение, производство бронетанковой техники, кораблестроение, послепродажное обслуживание ранее поставленной техники.

"Военно-техническое сотрудничество между Россией и Индией традиционно находится в состоянии активного взаимодействия, имеет хорошие перспективы дальнейшего развития и служит прочной основой двустороннего привилегированного стратегического партнерства",- заявил Дрожжов.

Индия - один из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд. Ожидается, что первые поставки пройдут до конца 20201 года.

В апреле 2019 года стало известно, что Россия приступила к реализации контракта на строительство многоцелевых сторожевых фрегатов проекта 11356 для Индии.

В марте 2019 в индийском городе Корва было открыто совместное российско-индийское предприятие "Индо-Рашн Райфлз Прайвет Лимитед" (INDO-RUSSIAN RIFLES PRIVATE LIMITED) по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии. Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщал, что проект предусматривает выпуск 750 тыс. автоматов.

Также продолжаются консультации по проекту производства на российско-индийском совместном предприятии Indo-Russian Helicopters Limited вертолётов Ка-226Т.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, ТЕХНИКА, ЗАКАЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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