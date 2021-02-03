Бердымухамедов раскритиковал работу ТЭК в 2020г, объявил выговоры руководителям отрасли

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание по вопросам развития нефтегазовой отрасли, на котором выразил недовольство снижением объемов добычи нефти и газа в стране в 2020 году.

По итогам совещания он объявил строгий выговор вице-премьеру Мыратгелди Мередову, курирующему топливно-энергетический комплекс республики, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

Также распоряжениями президента за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки строгие выговоры объявлены госминистру - председателю концерна "Туркменгаз" Батыру Аманову, главе госконцерна "Туркменнефть" Гуйчгелди Байгелдиеву, руководителю госкорпорации "Туркменгеология" Мердану Розыеву и гендиректору Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов Доврану Чишиеву.

На совещании Бердымухамедов указал на снижение объемов добычи нефти, в том числе в рамках соглашений о разделе продукции, и подчеркнул необходимость сделать практические шаги по улучшению показателей. Он отметил, что сложившаяся в мире ситуация отрицательно сказалась на производственных и финансовых показателях страны, в том числе из-за падения цен на нефть, которая является одной из основных статей экспорта.

При этом глава государства считает, что "в сложившейся ситуации необходимо повышать эффективность отрасли и сохранять рост добычи нефти".

Кромке того, он поручил оперативно проанализировать причины снижения добычи природного газа иностранными компаниями, работающими в Туркмении в соответствии с СРП, и оперативно принять необходимые меры для восстановления стабильных темпов производства.

Бердымухамедов отметил необходимость ускорить геологоразведочные работы, принять меры для увеличения выявленных и подтверждённых запасов нефти и других природных ресурсов.

"Необходимо приложить усилия для привлечения прямых и косвенных иностранных инвестиций в нефтеперерабатывающую и газохимическую промышленность", - сказал президент.

Он также заявил о важности освоения новых рынков сбыта нефтепродуктов и нефтегазохимической продукции, а также перспективных маршрутов экспорта газа, подчеркнул необходимость использования проектной мощности Туркменбашинского комплекса НПЗ за счет нефти, добываемой по соглашениям о разделе продукции.

"В связи с этим следует на приемлемой основе решить вопросы о закупке нефти по рыночным ценам и переработке её в экономически выгодных условиях, а также экспорту производимых нефтепродуктов и получению от них дополнительной прибыли", - сказал он.