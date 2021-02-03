Оппозиция Армении, добивающаяся отставки Пашиняна, намерена активизировать уличную борьбу

Оппозиционное "Движение спасения родины", единственной целью которого является отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проведет еще один митинг в Ереване 20 февраля.
"Очередной митинг состоится 20 февраля. В повестке нашей работы - отстранение Пашиняна от власти", - сказал представитель оппозиционной армянской партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян местным СМИ.
"Принято решение активировать уличную борьбу. Мы исключаем любое сотрудничество с действующей властью", - заявил журналистам пресс-секретарь оппозиционной партии "Отечество" Сос Акопян.
В "Движение спасения родины" входят 17 оппозиционных партий Армении. Встреча лидеров оппозиции состоялась вечером в минувший вторник.
"В нашей повестке нет вопроса об участии в возможных внеочередных выборах. Единственный вопрос - отстранение Пашиняна от власти", - заявил после встречи Эдуард Шармазанов, представляющий оппозиционную Пашиняну Республиканскую партию во главе с бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном.
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