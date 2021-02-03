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Карабахский конфликт 03.02.2021 15:03

Пусть в Европарламенте поинтересуются в Ереване, зачем они отправили группу диверсантов в Азербайджан, спустя 20 дней после подписания заявления о прекращении боев в Карабахе – МИД Азербайджана

Заявление представителей Европейского парламента (ЕП) о необходимости продолжения переговоров по разрешению нагорно-карабахского конфликта, свидетельствует о том, что члены ЕП до сих пор не имеют полную информацию о ситуации в регионе, говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

«Прежде всего, хотелось бы довести до сведения членов Европарламента, что армяно-азербайджанский конфликт, который Европарламент на протяжении многих лет призывал разрешить на основе международного права, а также резолюций Совбеза ООН, завершен, территориальная целостность Азербайджана восстановлена, и страна самостоятельно обеспечила выполнение резолюций Совбеза ООН от 1993 года. Другими словами, за основу были приняты принципы нерушимости границ и территориальной целостности государств, являющиеся основой Хельсинского заключительного акта, на который ссылаются члены ЕП», - отмечается в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года создало новые в регионе новые реалии. «Похвально, что члены Европарламента отмечают, что оно привело к стабильности в регионе. Потому что на данном этапе для обеспечения мира и безопасности в регионе, а также для укрепления доверия между сторонами важно выполнить трехстороннее соглашение от 10 ноября и предпринять соответствующие шаги в этом направлении», - заявляет МИД.

В заявлении отмечается, что Азербайджан, в отличии от Армении, приверженность которой к выполнению заявления вызывает вопросы, для выполнения условий, а также решения гуманитарных вопросов предпринимает все необходимые шаги.

«Было бы хорошо, если бы члены ЕП задали вопрос армянской стороне, с какой целью они отправили группу диверсантов на территорию Азербайджана спустя 20 дней после подписания совместного заявления о прекращении боевых действий. Может тогда они поняли бы, что армянские военнослужащие, которых они считают военнопленными, вовсе не являются таковыми, а являются членами диверсионно-террористической группы, засланными на территорию Азербайджана. В целом, Армения, после объявления о прекращении огня, отправкой на азербайджанскую территорию военнослужащих для проведения террористических актов, в открытой форме демонстрирует неуважения к основным принципам Восточного партнерства и европейским ценностям», - говорится в заявлении.

МИД подчеркивает, что относительно защиты культурного наследия, члены Европейского парламента должны хорошо осознавать, что в результате незаконной деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана на протяжении десятилетий почти все историческое, культурное и религиозное наследие азербайджанского народа было уничтожено и разграблено. «Вызывает сожаление, что хотя этот вопрос не раз поднимался Азербайджаном на международных площадках, в том числе во время наших контактов с институтами ЕС, члены Европейского парламента еще не сделали ни одного заявления по этому поводу», - говорится заявлении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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