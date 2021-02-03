Киргизские парламентарии проголосовали за утверждение нового правительства страны

Парламент Киргизии на заседании в среду большинством голосов утвердил состав, структуру и программу нового правительства во главе с Улукбеком Мариповым, ранее возглавлявшим Счетную палату страны, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В структуре нового правительства Киргизии 12 министерств и Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ).

Кроме министров и главы ГКНБ в состав нового правительства вошли сам премьер-министр, первый вице-премьер и руководитель аппарата правительства.

Согласно предложенному составу, Артем Новиков займет должность первого вице-премьера, министром экономики и финансов - вице-премьером станет Улукбек Карымшаков, руководителем аппарата правительства - Жениш Асанкулов.

Министерство обороны возглавит Таалайбек Омуралиев, МИД - Руслан Казакбаев, Минюст - Асель Чынбаева, министерство здравоохранения и социального развития - Алымкадыр Бейшеналиев, министерство образования и науки - Алмазбек Бейшеналиев.

На должность главы МВД предложена кандидатура Улана Ниязалиева, ГКНБ возглавит Камчыбек Ташиев.

Кандидатура Марипова была выдвинута фракцией "Республика - Ата-Журт" в минувший понедельник на заседании коалиционного большинства парламента Киргизии. Ему 41 год. С 2006 года начал работать в администрации президента Киргизии в должности эксперта отдела организационной работы и политики госуправления. С 2011 по 2015 годы - помощник президента Киргизии. С 2016 по 2020 годы занимал должность председателя Счетной палаты страны.