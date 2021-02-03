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СНГ 03.02.2021 15:10

Киргизские парламентарии проголосовали за утверждение нового правительства страны

Парламент Киргизии на заседании в среду большинством голосов утвердил состав, структуру и программу нового правительства во главе с Улукбеком Мариповым, ранее возглавлявшим Счетную палату страны, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В структуре нового правительства Киргизии 12 министерств и Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ).

Кроме министров и главы ГКНБ в состав нового правительства вошли сам премьер-министр, первый вице-премьер и руководитель аппарата правительства.

Согласно предложенному составу, Артем Новиков займет должность первого вице-премьера, министром экономики и финансов - вице-премьером станет Улукбек Карымшаков, руководителем аппарата правительства - Жениш Асанкулов.

Министерство обороны возглавит Таалайбек Омуралиев, МИД - Руслан Казакбаев, Минюст - Асель Чынбаева, министерство здравоохранения и социального развития - Алымкадыр Бейшеналиев, министерство образования и науки - Алмазбек Бейшеналиев.

На должность главы МВД предложена кандидатура Улана Ниязалиева, ГКНБ возглавит Камчыбек Ташиев.

Кандидатура Марипова была выдвинута фракцией "Республика - Ата-Журт" в минувший понедельник на заседании коалиционного большинства парламента Киргизии. Ему 41 год. С 2006 года начал работать в администрации президента Киргизии в должности эксперта отдела организационной работы и политики госуправления. С 2011 по 2015 годы - помощник президента Киргизии. С 2016 по 2020 годы занимал должность председателя Счетной палаты страны.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]