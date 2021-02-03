Азербайджан и РФ возобновляют авиасообщение

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном, сообщила в среду пресс-служба правительства РФ.
Решение принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
«Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва-Баку, два рейса в неделю)», - отмечается в документе, передает «Интерфакс-Азербайджан».
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