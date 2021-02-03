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03.02.2021 15:28

“Nar” продолжает поддерживать сферу образования в период социальной изоляции

«Nar», уделяющий особое внимание развитию образования в стране, поддерживает студентов и школьников, продолжающих свое образование по альтернативным каналам во время пандемии. Так, мобильный оператор обеспечивает коммуникационную поддержку программы “Dərs vaxtı” , которая является специальным проектом Министерства образования Азербайджанской Республики и транслирует уроки в прямом эфире телевидения для школьников с ограниченным, в период социальной изоляции, доступом к интернету.

Программа демонстрирует телевизионную версию всех предметов, преподаваемых в школе, предоставляя учащимся уникальную возможность изучать темы в любой точке страны с объяснениями самых опытных учителей. Занятия можно смотреть в будние дни на телеканалах "Mədəniyyət" и "ARB Günəş". Ознакомиться с ежедневным расписанием уроков можно здесь.

Напомним, что для поддержки устойчивости сферы образования во время пандемии, «Nar» представил выгодный интернет-пакет “TƏHSİL+” , который облегчает подключение школьников и студентов, а также учителей к онлайн-урокам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]