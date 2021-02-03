Афганская полиция пресекла попытку покушения на мэра Кабула

Полицейские в среду обнаружили и обезвредили магнитную мину, которая была закреплена на автомобиле градоначальника Кабула Дауда Султанзоя, сообщили афганскому телеканалу "Толо" представители местной службы безопасности.

Никаких других деталей происшествия телеканал не приводит.

Ранее в среду в Кабуле был подорван полицейский автомобиль, в результате чего один служащий погиб, трое получили ранения.