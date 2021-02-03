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Дальнее зарубежье 03.02.2021 15:32

Афганская полиция пресекла попытку покушения на мэра Кабула

Полицейские в среду обнаружили и обезвредили магнитную мину, которая была закреплена на автомобиле градоначальника Кабула Дауда Султанзоя, сообщили афганскому телеканалу "Толо" представители местной службы безопасности.

Никаких других деталей происшествия телеканал не приводит.

Ранее в среду в Кабуле был подорван полицейский автомобиль, в результате чего один служащий погиб, трое получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ГРАДОНАЧАЛЬНИК, ПОКУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]