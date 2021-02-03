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ТЭК 03.02.2021 15:40

Нефть дорожает на ожиданиях итогов встречи ОПЕК+ и данных о запасах в США, Brent - $57,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду.

Трейдеры ожидают итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), на котором в среду будет обсуждаться состояние рынка и исполнение сделки, а также публикации отчета Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:18 составляет $57,90 за баррель, что на $0,44 (0,77%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $55,07 за баррель, что на $0,31 (0,57%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

Накануне технический комитет констатировал, что сделка ОПЕК+ в декабре была исполнена на 99%, при этом страны ОПЕК исполнили сделку на 103%, а не-ОПЕК - на 93%.

Комитет собирается каждый месяц. Решение о квотах на февраль и март было принято на январском заседании сразу на два месяца. Согласно решению ОПЕК+, все страны ОПЕК+ сохраняют январские уровни добычи, Россия может повысить добычу нефти на 65 тыс. б/с, Казахстан - на 10 тыс. б/с. На такие же объемы указанные страны могут повысить добычу и в марте.

Аналитик AxiCrop Стивен Иннс, на которого ссылается S&P Global Platts, отмечает, что "быстрый рост цен может создать новую сложную ситуацию для ОПЕК, поскольку члены картеля захотят добывать больше нефти", как и американские сланцевые компании.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают данные Американского института нефти (API).

Согласно докладу API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 29 января, снизились на 4,26 млн баррелей после падения на 5,27 млн неделей ранее. Снижение было отмечено вторую неделю подряд. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 0,37 млн баррелей, пишет Trading Economics.

Тем временем запасы бензина, по данным API, снизились на 240 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,62 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 1,885 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют, что данные Минэнерго покажут снижение запасов нефти в США на 2,4 млн баррелей, рост запасов бензина на 1,5 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1,3 млн баррелей.

Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране в среду в 19:30.

Росту котировок также способствует улучшение настроений инвесторов на фоне новостей о вакцинации от коронавируса в США в последние недели и усилий администрации президента США Джо Байдена по принятию новых масштабных стимулирующих мер, отмечают эксперты Axi.

Старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя также считает, что "нефтяные цены растут, поскольку США прошли важный поворот в борьбе с COVID-19". "Наибольшим риском остается снижение нефтяного спроса в Китае, однако пока этого, по всей видимости, не происходит", - добавил он.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]