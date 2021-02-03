ВОЗ направит в Киргизию вакцину AstraZeneca от коронавируса

Киргизия получит 504 тыс. доз вакцины от COVID-19 разработки компании AstraZeneca, сообщила в среду "Интерфаксу" начальник управления общественного здравоохранения Минздрава страны Айнура Акматова.

"От Всемирной организации здравоохранения получен ответ, что в рамках программы COVAX (глобальный проект распространения вакцин против коронавирусной инфекции - ИФ) в Киргизию будет поставлено 504 тыс. доз вакцины от компании AstraZeneca", - сказала Акматова.

"40% объема будет поставлено в первом квартале, остальное во втором квартале", - добавила она, отметив, что проблем с хранением этой вакцины не будет.

По ее словам, Минздрав Киргизии разработал национальный план по развертыванию вакцинации против COVID-19, которая начнется в марте-апреле после получения первой партии вакцин.

Минздрав Киргизии продолжает переговоры о поставках вакцины из РФ. "Мы попросили 500 тыс. доз российской вакцины. Но пока подтверждение по данному объему не получено. Рассматривается вопрос регистрации вакцины "Спутник V", - сказала Акматова.

В Киргизии определены приоритетные группы населения для вакцинации.

"На первом этапе планируется вакцинировать медицинских работников, социально-демографические группы со значительно более высоким риском развития тяжелых форм заболевания, преподавателей учебных заведений, работников правоохранительных и силовых структур, сферы услуг, торговли и общепита", - сообщила представитель Минздрава республики.

"На втором этапе прививки получат лица в возрасте 60 лет и старше, лица с клиническими факторами риска, хроническими заболеваниями, и социально уязвимые слои населения. На третьем этапе будут продолжены прививки за счет государства и донорских организаций", - сказала Акматова.

По ее словам, Минздравом разработан предварительный план по разворачиванию прививочных пунктов в Чуйской области, в Бишкеке и Оше. По результатам оперативного слежения за процессом иммунизации будут разворачиваться остальные пункты вакцинации во всех регионах республики.