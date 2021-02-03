AstraZeneca планирует к осени разработать следующее поколение вакцин от COVID-19

Компания AstraZeneca и Оксфордский университет поставили себе задачу к осени 2021 года начать производство следующего поколения вакцин от коронавируса COVID-19, которые будут эффективны, в том числе, против новых штаммов вируса, заявил ведущий исследователь компании Мене Пангалос.
"Мы очень нацелены на то, чтобы постараться и получить что-то готовое (к применению - ИФ) до осени", - приводят британские СМИ его слова с брифинга для журналистов.
"Мы работаем очень усердно, и мы говорим уже не просто о прототипах, которые нам надо сделать в лабораториях, а о клинических испытаниях, которые нам надо провести", - отметил он.
Ранее в среду британская компания GlaxoSmithKline (GSK) и немецкая фирма CureVac объявили о планах объединить усилия в разработке вакцины от коронавируса COVID-19, которая будет действовать и против новых штаммов этого вируса.
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