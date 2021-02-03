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Здравоохранение 03.02.2021 23:16

AstraZeneca планирует к осени разработать следующее поколение вакцин от COVID-19

Компания AstraZeneca и Оксфордский университет поставили себе задачу к осени 2021 года начать производство следующего поколения вакцин от коронавируса COVID-19, которые будут эффективны, в том числе, против новых штаммов вируса, заявил ведущий исследователь компании Мене Пангалос.

"Мы очень нацелены на то, чтобы постараться и получить что-то готовое (к применению - ИФ) до осени", - приводят британские СМИ его слова с брифинга для журналистов.

"Мы работаем очень усердно, и мы говорим уже не просто о прототипах, которые нам надо сделать в лабораториях, а о клинических испытаниях, которые нам надо провести", - отметил он.

Ранее в среду британская компания GlaxoSmithKline (GSK) и немецкая фирма CureVac объявили о планах объединить усилия в разработке вакцины от коронавируса COVID-19, которая будет действовать и против новых штаммов этого вируса.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ASTRA/ZENECA, РАЗРАБОТКИ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]