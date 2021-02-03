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Дальнее зарубежье 03.02.2021 22:51

Президент Киргизии обещает сокращение госаппарата и антикризисные меры

Предстоящие реформы госуправления коснутся каждого министерства, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии принятия присяги членами нового правительства страны.

"Одним из направлений начатых нами реформ является оптимизация управления, то есть сокращение непомерно разросшегося государственно-бюрократического аппарата, проведение новой кадровой политики. В результате этих мер ожидается оперативное принятие решений, ускорение оформления документов. Мы проведем реформы в каждом секторе и министерстве, что даст высокий экономический эффект и позволит эффективно использовать ресурсы", - заявил Жапаров на заседании парламента в среду.

"Перед нами стоит неотложная задача - стабилизировать экономику, ликвидировать последствия пандемии коронавируса, иначе говоря, необходимо принять срочные антикризисные меры. В то же время нам необходимо срочно разработать программу устойчивого экономического роста, уже сейчас заложив основу для обеспечения положительного развития", - отметил Жапаров.

Ранее в среду парламент Киргизии большинством голосов утвердил состав, структуру и программу нового правительства во главе с Улукбеком Мариповым.

Президент Киргизии Жапаров подписал указ о назначении Марипова премьер-министром республики. Глава государства также подписал указы о назначении членов правительства.

Артем Новиков назначен первым вице-премьером страны, министром экономики и финансов - вице-премьером стал Улукбек Карымшаков, руководителем аппарата правительства - Жениш Асанкулов.

Министерство обороны возглавил Таалайбек Омуралиев, МИД - Руслан Казакбаев, Минюст - Асель Чынбаева, министерство здравоохранения и социального развития - Алымкадыр Бейшеналиев, министерство образования и науки - его однофамилец Алмазбек Бейшеналиев.

Главой МВД стал Улан Ниязалиев, ГКНБ возглавил Камчыбек Ташиев.

Кандидатура Марипова на пост премьера была выдвинута фракцией "Республика - Ата-Журт" в минувший понедельник на заседании коалиционного большинства парламента Киргизии. Ему 41 год. С 2006 года начал работать в администрации президента Киргизии в должности эксперта отдела организационной работы и политики госуправления. С 2011 по 2015 годы - помощник президента Киргизии. С 2016 по 2020 годы занимал должность председателя Счетной палаты страны.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, РЕФОРМЫ


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