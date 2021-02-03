Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что несмотря на сотрудничество с Россией по некоторым вопросам, в частности, по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), Вашингтон продолжит оказывать давление с тем, чтобы РФ несла ответственность за "враждебные действия".
"Даже работая с Россией для продвижения американских интересов, мы также будем работать и над тем, чтобы привлекать к ответственности Россию за враждебные действия, а также - за нарушения прав человека. Мы будем делать это вместе с нашими союзниками и партнерами", - говорится в заявлении Блинкена.
Он отметил, что США бдительно отслеживают "вызовы, которые Россия бросает США и миру".
В НАТО, в свою очередь, приветствовали продление ДСНВ и пообещали продолжать реагировать на "агрессивные действия" со стороны России.
"НАТО продолжает внимательно следить за вызовами со стороны России. Мы будем работать в тесном контакте (с США - ИФ), чтобы реагировать на агрессивные действия России", - говорится в заявлении Североатлантического совета НАТО.
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