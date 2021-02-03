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Внутренняя политика 03.02.2021 19:00

Президент Азербайджана распорядился об организации Сумгайытского суда по тяжким преступлениям

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об организации Сумгайытского суда по тяжким преступлениям.

Кабинету министров Азербайджана поручено провести мероприятия по обеспечению Сумгайытского суда по тяжким преступлениям зданием, оборудованием, связью, транспортом и другими организационно-техническими средствами.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, СУД, СУМГАЙЫТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]