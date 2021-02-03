Президент Азербайджана распорядился об организации Сумгайытского суда по тяжким преступлениям

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об организации Сумгайытского суда по тяжким преступлениям.

Кабинету министров Азербайджана поручено провести мероприятия по обеспечению Сумгайытского суда по тяжким преступлениям зданием, оборудованием, связью, транспортом и другими организационно-техническими средствами.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков