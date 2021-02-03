Новак: нужно полностью исполнять сделку ОПЕК+ и следить за странами, не входящими в альянс

Странам ОПЕК+ нужно стремиться к полному исполнению договоренностей и следить за добычей в странах, которые не входят в альянс, приводит телеканал "Россия 24" слова вице-премьера РФ Александра Новака накануне заседания министерского мониторингового комитета.

"Мы в настоящее время находимся в той стадии, когда на фоне распространения массовой вакцинации и улучшения макроэкономической повестки наблюдается рост оптимизма со стороны общественности по отношению к перспективам восстановления мирового нефтяного спроса", - сказал он.

"Нам необходимо особое внимание также уделять динамике добычи нефти крупных производителей, которые не участвуют в наших совместных действиях. Нашей ключевой задачей должно оставаться обеспечение 100% реализации действующих договоренностей. Тот механизм, который сегодня работает уже на протяжении нескольких лет, является наглядным примером объединения усилий в целях общего блага - сбалансированного рынка", - подчеркнул Новак.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в свою очередь выразил надежду, что страны, ранее не полностью сокращавшие добычу, компенсируют эти объемы: "У ряда стран срок возмещений компенсационных объемов был сокращен. Нигерию можно похвалить за достигнутые прогресс в этом плане. Я надеюсь, в скором времени этот вопрос будет снят с повестки ОПЕК. Надеюсь, что Ирак также закончит эту процедуру и мы устроим большой праздник по этому поводу. Также не забудем про Казахстан. Призываю коллег и друзей выполнять свои обещания".