Швейцарский регулятор счел недостаточными данные AstraZeneca для одобрения вакцины

Швейцарский регулятор Swissmedic счел недостаточными предоставленные компанией AstraZeneca данные и потому пока не выдал разрешения на применение ее вакцины от коронавируса.
"Данные, предоставленные на текущий момент, еще недостаточны для того, чтобы выдать разрешение", - приводят швейцарские СМИ выдержки из заявления Swissmedic.
Регулятор указал, что необходимы дополнительные данные по третьей фазе клинических испытаний, проведенных в Северной и Южной Америке.
Власти ЕС в конце января приняли решение допустить до рыночного оборота в Евросоюзе вакцину разработки компании AstraZeneca. Однако ранее немецкие специалисты пришли к выводу, что вакцина компании AstraZeneca годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет. В минувшую субботу власти Италии одобрили вакцину, но для лиц старше 55 лет рекомендовали искать альтернативу. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон отмечал, что этот препарат не особо успешен для людей старше 65 лет.
Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.
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