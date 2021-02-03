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Транспорт и связь 03.02.2021 20:01

Госавиаслужба отказала SkyUp летать из Одессы в Баку

Государственная авиационная служба Украины отказала авиакомпании SkyUp (Киев) права на эксплуатацию воздушной линии Одесса-Баку (Азербайджан).

«Госавиаслужба отказала SkyUp в предоставлении права на эксплуатацию линии Одесса-Баку (Азербайджан), не аннулировав право МАУ на выполнение рейса в этом направлении», - сообщает сайт службы, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Р.Ахмедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕЙС, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]