Госавиаслужба отказала SkyUp летать из Одессы в Баку

Государственная авиационная служба Украины отказала авиакомпании SkyUp (Киев) права на эксплуатацию воздушной линии Одесса-Баку (Азербайджан).

«Госавиаслужба отказала SkyUp в предоставлении права на эксплуатацию линии Одесса-Баку (Азербайджан), не аннулировав право МАУ на выполнение рейса в этом направлении», - сообщает сайт службы, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Р.Ахмедов