Цены на нефть растут на заявлениях JMMC, Brent подорожала до $58,75 за баррель

Цены на нефть продолжают расти в среду, несмотря на данные министерства энергетики США о менее существенном, чем ожидалось, снижении запасов нефти в стране.
Поддержку рынку оказало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), в котором была подчеркнута важность незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка, пишет Bloomberg.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futuresсоставляет $58,75 за баррель, что на $1,29 (2,25%) выше цены на закрытие рынка во вторник.
Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $56,08 за баррель, что на $1,32 (2,41%) выше их стоимости по итогам предыдущих торгов.
Согласно докладу Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 29 января, уменьшились на 994 тыс. баррелей - до 475,66 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, аналитики, опрошенные S&P Global Platts, - на 2,4 млн баррелей.
Резервы терминала в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 1,5 млн баррелей.
Товарные запасы бензина в США на прошлой неделе выросли на 4,47 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 9 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали увеличения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) заявил по итогам заседания в среду, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту.
JMMC также отметил, что участники соглашения обязались достичь полного соответствия и компенсировать ранее недосокращенные объемы, и подчеркнул важность незамедлительного ускорения балансировки рынка.
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