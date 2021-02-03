АПБ обеспокоено поставками из России зерна, не соответствующего требованиям Азербайджана

В среду состоялись телефонные переговоры руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с председателем Агентства по пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Гошгаром Тахмазли, сообщает Россельхознадзор.
«В ходе разговора глава АПБ выразил обеспокоенность поставками из России зерна, не соответствующего требованиям Азербайджана. По словам Тахмазли, такое зерно поступало преимущественно из Саратовской области», - отмечается в сообщении.
«Данкверт попросил азербайджанскую сторону направить в адрес Россельхознадзора официальные нотификации по каждому случаю выявления несоответствий в российском зерне. В 2020 году такие уведомления в российское ведомство не поступали. После получения информации Россельхознадзор проведет тщательное расследование и примет меры к недобросовестным поставщикам», - говорится в сообщении.
В кратчайшие сроки стороны проведут переговоры для более детального обсуждения этой темы.
В свою очередь Данкверт сообщил, что Россельхознадзор крайне обеспокоен продолжающимся выявлением фактов ввоза из Азербайджана томатов, зараженных карантинным для стран-членов ЕАЭС объектом – томатной молью (Tuta absoluta (Povolny)).
«Вредитель был обнаружен в 9 случаях при экспорте продукции предприятиями, которым ранее были разрешены поставки в Россию на основании проведенного фитосанитарного мониторинга и под гарантии компетентного ведомства Азербайджана. В связи с этим АПБ необходимо усилить контроль за отправляемой в Россию продукцией и принять меры для недопущения поставок зараженных томатов», -отмечет Россельхознадзор.
Президент Азербайджана распорядился об организации Сумгайытского суда по тяжким преступлениям
Пусть в Европарламенте поинтересуются в Ереване, зачем они отправили группу диверсантов в Азербайджан, спустя 20 дней после подписания заявления о прекращении боев в Карабахе – МИД Азербайджана
Главе госслужбы по мобилизации и призыву на воинскую службу присвоено звание генерал-полковника
В Бельгии не рекомендуют вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет
В Азербайджане зафиксирован суточный прирост числа заражений COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
В суде ООН решили рассмотреть иск Ирана по вопросу санкций, несмотря на возражения США
ВОЗ направит в Киргизию вакцину AstraZeneca от коронавируса
Китайская компания Tencent уволила более 100 сотрудников после антикоррупционного расследования
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению запасных частей для модели банкомата Diebold/Wincor-Nixdorf
“Nar” продолжает поддерживать сферу образования в период социальной изоляции
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»