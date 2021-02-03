АПБ обеспокоено поставками из России зерна, не соответствующего требованиям Азербайджана

В среду состоялись телефонные переговоры руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с председателем Агентства по пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Гошгаром Тахмазли, сообщает Россельхознадзор.

«В ходе разговора глава АПБ выразил обеспокоенность поставками из России зерна, не соответствующего требованиям Азербайджана. По словам Тахмазли, такое зерно поступало преимущественно из Саратовской области», - отмечается в сообщении.

«Данкверт попросил азербайджанскую сторону направить в адрес Россельхознадзора официальные нотификации по каждому случаю выявления несоответствий в российском зерне. В 2020 году такие уведомления в российское ведомство не поступали. После получения информации Россельхознадзор проведет тщательное расследование и примет меры к недобросовестным поставщикам», - говорится в сообщении.

В кратчайшие сроки стороны проведут переговоры для более детального обсуждения этой темы.

В свою очередь Данкверт сообщил, что Россельхознадзор крайне обеспокоен продолжающимся выявлением фактов ввоза из Азербайджана томатов, зараженных карантинным для стран-членов ЕАЭС объектом – томатной молью (Tuta absoluta (Povolny)).

«Вредитель был обнаружен в 9 случаях при экспорте продукции предприятиями, которым ранее были разрешены поставки в Россию на основании проведенного фитосанитарного мониторинга и под гарантии компетентного ведомства Азербайджана. В связи с этим АПБ необходимо усилить контроль за отправляемой в Россию продукцией и принять меры для недопущения поставок зараженных томатов», -отмечет Россельхознадзор.