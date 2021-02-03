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ТЭК 03.02.2021 21:30

Спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но вакцины будут способствовать его росту - JMMC

Спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту, говорится в сообщении ОПЕК по итогам заседания Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

JMMC подчеркнул, что в декабре 2020 года запасы в странах ОЭСР падали пятый месяц подряд. "Комитет отметил, что, хотя экономические перспективы и спрос на нефть останутся неопределенными в ближайшие месяцы, постепенное внедрение вакцин по всему миру является положительным фактором на оставшуюся часть года, способствуя росту мировой экономики и спроса на нефть", - говорится в сообщении.

Комитет рассмотрел ежемесячный отчет, подготовленный техническим комитетом ОПЕК+ (JTC), включая данные о добыче нефти за декабрь 2020 года. Комитет приветствовал положительные результаты стран-участников. Общее соответствие первоначальным производственным корректировкам составило 101%, что усиливает тенденцию к высокому соблюдению взятых обязательств странами-участниками.

Комитет отметил, что со времени встречи министров в апреле 2020 года страны ОПЕК+ снизили добычу нефти на общую сумму 2,1 млрд баррелей, что стабилизировало рынок нефти и ускорило процесс ребалансировки.

Комитет также отметил, что участники соглашения обязались достичь полного соответствия и компенсировать ранее недосокращенные объемы, и подчеркнул важность незамедлительного ускорения балансировки рынка. Комитет отметил успехи Нигерии в этом отношении.

JMMC напомнил всем странам-участникам о необходимости сохранять бдительность и гибкость, учитывая неопределенные рыночные условия, и придерживаться курса, который до сих пор приносил свои плоды.

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Тэги: МИР, ОПЕК, КОМИТЕТ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]