В суде ООН решили рассмотреть иск Ирана по вопросу санкций, несмотря на возражения США

Международный суд ООН отклонил возражения юристов США, о том, что у него нет юрисдикции для рассмотрения иска Тегерана против Вашингтона о санкциях, сообщает в среду Associated Press.
"Пятнадцатью голосами против одного суд постановил, что он обладает юрисдикцией рассмотреть заявление Исламской Республики Иран от 16 июля 2018 на основании второго параграфа 21 статьи Договора о дружбе, экономических отношений и консульских правах 1955", - говорится в постановлении суда.
Ранее суд ООН уже выносил решение о том, что обладает юрисдикцией рассматривать иск Ирана, однако США возразили против этого решения.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в среду приветствовал решение международного суда ООН и назвал "еще одной судебной победой Ирана".
"Иран всегда полностью соблюдал международные законы. Настало время и для США выполнять свои международные обязательства", - написал Зариф в Twitter.
Иран 16 июля подал в Международный суд ООН иск с требованием признать незаконным решение США возобновить и ужесточить санкции против Тегерана. По мнению Ирана, санкции нарушают двустороннее соглашение 1955 года, известное как Договор о дружбе.
Президент Азербайджана распорядился об организации Сумгайытского суда по тяжким преступлениям
Пусть в Европарламенте поинтересуются в Ереване, зачем они отправили группу диверсантов в Азербайджан, спустя 20 дней после подписания заявления о прекращении боев в Карабахе – МИД Азербайджана
Главе госслужбы по мобилизации и призыву на воинскую службу присвоено звание генерал-полковника
Спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но вакцины будут способствовать его росту - JMMC
В Азербайджане создана комиссия по подготовке стратегии социально-экономического развития до 2026г
АПБ обеспокоено поставками из России зерна, не соответствующего требованиям Азербайджана
В Бельгии не рекомендуют вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет
В Азербайджане зафиксирован суточный прирост числа заражений COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению запасных частей для модели банкомата Diebold/Wincor-Nixdorf
“Nar” продолжает поддерживать сферу образования в период социальной изоляции
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»