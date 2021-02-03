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Дальнее зарубежье 03.02.2021 22:01

В суде ООН решили рассмотреть иск Ирана по вопросу санкций, несмотря на возражения США

Международный суд ООН отклонил возражения юристов США, о том, что у него нет юрисдикции для рассмотрения иска Тегерана против Вашингтона о санкциях, сообщает в среду Associated Press.

"Пятнадцатью голосами против одного суд постановил, что он обладает юрисдикцией рассмотреть заявление Исламской Республики Иран от 16 июля 2018 на основании второго параграфа 21 статьи Договора о дружбе, экономических отношений и консульских правах 1955", - говорится в постановлении суда.

Ранее суд ООН уже выносил решение о том, что обладает юрисдикцией рассматривать иск Ирана, однако США возразили против этого решения.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в среду приветствовал решение международного суда ООН и назвал "еще одной судебной победой Ирана".

"Иран всегда полностью соблюдал международные законы. Настало время и для США выполнять свои международные обязательства", - написал Зариф в Twitter.

Иран 16 июля подал в Международный суд ООН иск с требованием признать незаконным решение США возобновить и ужесточить санкции против Тегерана. По мнению Ирана, санкции нарушают двустороннее соглашение 1955 года, известное как Договор о дружбе.

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Тэги: ООН, ИРАН, США, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]