Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0471 RUR   0.0224 GBR   2.3235 TRY   0.2362

Цена на нефть

02.02 $/bbl   WTI 54.76 1.21 Brent 57.46 1.11

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 03.02.2021 22:29

Министр Нигерии обсудит исполнение обязательств ОПЕК+ с участниками сделки из Африки

Министр нефти Нигерии Тимипре Сильва назначен спецпосланником для дальнейших консультаций с африканскими странами ОПЕК+ по исполнению обязательств по сделке, сообщил ОПЕК.

"В соответствии с принципами справедливости, прозрачности и равноправия, которые лежат в основе декларации о сотрудничестве, министерский мониторинговый комитет JMMC санкционировал Сильву осуществить миссию в качестве специального посланника для следующих стран-участников: Конго, Экваториальная Гвинея, Габон и Южный Судан", - говорится в сообщении.

Он должен будет провести консультации с соответствующими лидерами этих стран относительно усилий по ребалансировке рынка. В частности, обсудит вопросы, касающиеся уровней соответствия обязательствам по сделке ОПЕК+, корректировкам производства, и изучит, как страны-участницы могут коллективно поддерживать и помогать друг другу в достижении полного соответствия своим обязательствам.

Министр Сильва также обсудит с соответствующими властями механизм компенсации в отношении недостаточно сокращенных объемов добычи по сделке.

"Учитывая географическую близость этих стран, для министров и руководителей это редкая возможность безопасно встретиться лично после нескольких месяцев виртуальных конференций", - отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФРИКА, ОПЕК, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Соглашение ОПЕК об ограничении добычи нефти привело к росту экспорта СПГ из Западной Африки

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]