Министр Нигерии обсудит исполнение обязательств ОПЕК+ с участниками сделки из Африки

Министр нефти Нигерии Тимипре Сильва назначен спецпосланником для дальнейших консультаций с африканскими странами ОПЕК+ по исполнению обязательств по сделке, сообщил ОПЕК.

"В соответствии с принципами справедливости, прозрачности и равноправия, которые лежат в основе декларации о сотрудничестве, министерский мониторинговый комитет JMMC санкционировал Сильву осуществить миссию в качестве специального посланника для следующих стран-участников: Конго, Экваториальная Гвинея, Габон и Южный Судан", - говорится в сообщении.

Он должен будет провести консультации с соответствующими лидерами этих стран относительно усилий по ребалансировке рынка. В частности, обсудит вопросы, касающиеся уровней соответствия обязательствам по сделке ОПЕК+, корректировкам производства, и изучит, как страны-участницы могут коллективно поддерживать и помогать друг другу в достижении полного соответствия своим обязательствам.

Министр Сильва также обсудит с соответствующими властями механизм компенсации в отношении недостаточно сокращенных объемов добычи по сделке.

"Учитывая географическую близость этих стран, для министров и руководителей это редкая возможность безопасно встретиться лично после нескольких месяцев виртуальных конференций", - отмечается в сообщении.