ЕС должен в обычном режиме изучить вакцины РФ или КНР при заявках от этих стран - канцлер Австрии

Вопрос допуска в ЕС вакцин РФ или КНР от коронавируса COVID-19 должен рассматриваться в общем порядке, безотносительно геополитических соображений, заявил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц.
"При допуске вакцин не должно быть геополитических табу. Европейское агентство лекарственных средств, конечно, должно провести проверку на выдачу разрешения к применению китайских или российских вакцин, когда (от России или Китая - ИФ) поступят заявки", - написал он в Twitter.
Одобрение на вакцины против COVID-19 в Европейской экономической зоне выдается Еврокомиссией в соответствии с процедурой Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Как сообщили "Интерфаксу" накануне в агентстве, такая заявка производителем "Спутника V" еще не подана. Заявке, согласно процедуре, предшествуют одна или две так называемых научных рекомендации - scientific advise, на нее заявка из РФ уже подана. Чтобы ускорить процесс выдачи финального разрешения, за этапом научных рекомендаций следует процесс так называемого скользящего обзора (rolling review). Если он пройден успешно, то EMA информирует заявителя о том, что можно подавать заявку на допуск.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, чтоб обсуждала возможное внедрение российской вакцины на европейский рынок с президентом Владимиром Путиным и пообещала ему поддержку института имени Пауля Эрлиха. Этот федеральный институт, который подчиняется Минздраву Германии и занимается биомедицинскими лекарственными средствами и вакцинами, входит в систему EMA.
В свою очередь министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в среду не стал отрицать возможность производства на немецкой территории российской вакцины "Спутник V".
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