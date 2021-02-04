Казахстан вернул на родину из Сирии 12 своих граждан

Комитет нацбезопасности во взаимодействии с МИД Казахстана и при поддержке стран-партнеров добился возвращения из Сирии на родину 12 казахстанских граждан, сообщила в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

"В составе группы - четверо мужчин, одна женщина и семь детей, включая двух сирот", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что операция проведена при поддержке США и других международных партнеров.

В соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами, лица, участвовавшие в террористической деятельности, будут привлечены к уголовной ответственности, говорится в сообщении.

"Дети-сироты передаются на попечение ближайших родственников, и государством будет оказана им вся необходимая помощь. Женщина и дети будут включены в программы реабилитации и ресоциализации", - заявили в пресс-службе.

Санкционированная президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым операция по репатриации граждан из зон террористической активности стала продолжением операции "Жусан", начатой по инициативе первого президента Нурсултана Назарбаева. В рамках гуманитарной операции "Жусан" в 2019 году из Сирии на родину были возвращены 595 казахстанских граждан.