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Дальнее зарубежье 04.02.2021 13:44

Байден в четверг выступит с речью о внешней политике США, должен обрисовать лишь ее общие приоритеты

Президент США Джо Байден в четверг произнесет в госдепартаменте первую программную речь, посвященную внешнеполитическому курсу страны при его правлении, сообщает радиостанция Voice of America.

Однако радиостанция указывает, что в ходе выступления, по-видимому, подробности внешней политики США при Байдене озвучены не будут, и президент лишь представит общую картину этой сферы деятельности новой американской администрации.

"В то время как в его (Байдена - ИФ) высказываниях могут не излагаться конкретные детали нового подхода США к внешним соперникам, включая Китай, Северную Корею, Россию или Иран, Байден, как ожидается, изложит свое видение того, как укрепить связи с союзниками, чтобы вместе противостоять глобальным вызовам", - отмечает Voice of America.

Радиостанция напоминает, что накануне на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки так же охарактеризовала будущую речь Байдена. Она добавила, что президент верит в необходимость для США тесно работать с союзниками по вопросу Китая.

Накануне Псаки также заявляла, что Байден намерен сотрудничать с Россией в ряде сфер, но, вместе с тем, он готов и к противостоянию, например, в ситуации с хакерскими атаками.

"Байден в ходе телефонного разговора с Путиным (26 января - ИФ) дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, СНВ-3, который соответствует интересам США в сфере безопасности", - напомнила Псаки на брифинге.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ВНЕШПОЛИТИКА, РЕЧЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]