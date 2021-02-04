Байден в четверг выступит с речью о внешней политике США, должен обрисовать лишь ее общие приоритеты

Президент США Джо Байден в четверг произнесет в госдепартаменте первую программную речь, посвященную внешнеполитическому курсу страны при его правлении, сообщает радиостанция Voice of America.
Однако радиостанция указывает, что в ходе выступления, по-видимому, подробности внешней политики США при Байдене озвучены не будут, и президент лишь представит общую картину этой сферы деятельности новой американской администрации.
"В то время как в его (Байдена - ИФ) высказываниях могут не излагаться конкретные детали нового подхода США к внешним соперникам, включая Китай, Северную Корею, Россию или Иран, Байден, как ожидается, изложит свое видение того, как укрепить связи с союзниками, чтобы вместе противостоять глобальным вызовам", - отмечает Voice of America.
Радиостанция напоминает, что накануне на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки так же охарактеризовала будущую речь Байдена. Она добавила, что президент верит в необходимость для США тесно работать с союзниками по вопросу Китая.
Накануне Псаки также заявляла, что Байден намерен сотрудничать с Россией в ряде сфер, но, вместе с тем, он готов и к противостоянию, например, в ситуации с хакерскими атаками.
"Байден в ходе телефонного разговора с Путиным (26 января - ИФ) дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, СНВ-3, который соответствует интересам США в сфере безопасности", - напомнила Псаки на брифинге.
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