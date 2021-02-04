Более 85% водителей в Азербайджане недовольны качеством топлива на АЗС - опрос

Более 85% водителей в Азербайджане недовольно качеством топлива, реализуемого на автозаправочных станциях.
Данные результаты получены на основе опроса, проведенного Центром анализа медиа (МТМ) 6-11 января текущего года.
Согласно результатам опроса 85,2% респондентов недовольны качеством реализуемого топлива, 14,8%, наоборот, оказались довольны.
На вопрос, каким видом топлива они пользуются, 65% респондентов указали бензин марки AI-92, 18,5% - AI-95, 13,4% - дизель. Бензин марки AI-98 используют всего 2,4%, сжиженный газ - 0,4% респондентов.
Что же касается ежемесячных затрат на топливо, то 43,9% опрошенных указали, что на покупку топлива они тратят 100-200 манатов, 25% - до 100 манатов, 21,1% - от 200 до 300 манатов, 10% - более 300 манатов.
В опросе приняли участие 725 респондентов, из которых 86,8% - мужчины, 13,2% - женщины.
Отметим, что в Азербайджане в настоящее время производится только бензин марки AI-92 и дизельное топливо. Бензины марок AI-95 и AI-98 импортируются.
Цены на бензин марки AI-92 и дизельное топливо регулируются государством и решением Тарифного совета Азербайджана с 5 января 2021 года розничная цена автомобильного бензина марки AI-92 повысилась с 0,9 манат до 1 маната за 1 литр, а розничная цена за 1 литр дизельного топлива с 0,6 манатов до 0,8 манатов.
По итогам 2020 года потребители топлива в Азербайджане в 2020 году приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на общую сумму 2 млрд 40,8 млн манатов ($1,2 млрд по текущему курсу - ИФ).
Б.Рустамбеков
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