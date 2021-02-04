Премьер Украины заявил о продлении карантина до конца апреля

Правительство Украины будет продолжать карантин до 30 апреля, но скорее всего он будет действовать и после этой даты, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это, скорее всего, не конечная дата, когда карантин будет завершен. Скорее всего он будет продолжатся в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным", - сказал Шмыгаль в ходе общей встречи Европейской бизнес ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины" в четверг.

9 декабря Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайно ситуации до 28 февраля 2021 года.

Шмыгаль заявляет, что кабинет министров в ближайшее время примет решение о возвращении к модели адаптивного карантина.