Премьер Украины заявил о продлении карантина до конца апреля

Правительство Украины будет продолжать карантин до 30 апреля, но скорее всего он будет действовать и после этой даты, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это, скорее всего, не конечная дата, когда карантин будет завершен. Скорее всего он будет продолжатся в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным", - сказал Шмыгаль в ходе общей встречи Европейской бизнес ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины" в четверг.
9 декабря Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайно ситуации до 28 февраля 2021 года.
Шмыгаль заявляет, что кабинет министров в ближайшее время примет решение о возвращении к модели адаптивного карантина.
Алиев призвал граждан Азербайджана воздержаться от поездок в Карабах до завершения процесса разминирования на этих территориях
Азербайджан ведет переговоры с иностранными компаниями для их участия в разминировании в Карабахе - Алиев
Президент Азербайджана назначил главу Агентства по разминированию
Рост в январе 2021г продаж валюты со стороны ГНФАР носил краткосрочный характер - ГПБ
Затраты BTC Co по проекту Баку-Тбилиси-Джейхан в 2020г сократились на 23%
Shell зафиксировала чистый убыток в IV квартале, скорректированная прибыль не оправдала прогноз
Более 85% водителей в Азербайджане недовольны качеством топлива на АЗС - опрос
Jazz Pharmaceuticals покупает производителя препарата на основе марихуаны GW Pharma за $6,7 млрд
Азербайджан в рамках COVAX получит свыше 506 тыс. доз вакцины от COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club выставил на продажу долевое участие в «Caspian Energy Russia»
Турал Юсифов стал новым лицом AccessBank-а
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению запасных частей для модели банкомата Diebold/Wincor-Nixdorf
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»