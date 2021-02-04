Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0434 RUR   0.0224 GBR   2.3146 TRY   0.2374

Цена на нефть

03.02 $/bbl   WTI 55.69 0.93 Brent 58.46 1.00

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.02.2021 14:03

Премьер Украины заявил о продлении карантина до конца апреля

Правительство Украины будет продолжать карантин до 30 апреля, но скорее всего он будет действовать и после этой даты, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это, скорее всего, не конечная дата, когда карантин будет завершен. Скорее всего он будет продолжатся в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным", - сказал Шмыгаль в ходе общей встречи Европейской бизнес ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины" в четверг.

9 декабря Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайно ситуации до 28 февраля 2021 года.

Шмыгаль заявляет, что кабинет министров в ближайшее время примет решение о возвращении к модели адаптивного карантина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВИРУС, КАРАНТИН


Похожие новости


Украина вводит карантин выходного дня Почти 3 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено на Украине, более 40 человек скончались Власти Украины сообщают об ускорении темпов распространения COVID-19 в стране В Украине снова антирекорд: 2 тыс. 328 человек заболели COVID-19 за сутки, 37 умерли На Украине продолжается рост заболеваемости COVID-19, за минувшие сутки выявлено 1489 новых случаев В Украине 948 человек заболели COVID-19 за сутки

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]