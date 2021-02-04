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Внутренняя политика 04.02.2021 13:33

Президент Азербайджана назначил главу Агентства по разминированию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Вугара Сулейманова председателем правления Агентства по разминированию.

Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АГЕНТСТВО, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]