Рост в январе 2021г продаж валюты со стороны ГНФАР носил краткосрочный характер - ГПБ

Рост продажи валюты Госнефтефондом Азербайджана (ГНФАР) в январе 2021 года связан краткосрочным всплеском спроса, считают аналитики российского «Газпромбанк» (ГПБ).
Как сообщалось ранее, ГНФАР в январе 2021 года на валютных аукционах продал $644,9 млн.
«Объем валюты, проданной ГНФАР в январе 2021 года, вырос на 1,1% по сравнению с декабрем 2020 года ($637,8 млн) и остается в 3 раза ниже уровня марта 2020 года ($1,9 млрд), когда наблюдался пик продаж на начальном этапе пандемии. Небольшой рост объемов продаж валют ГНФАР в январе был обусловлен краткосрочным всплеском спроса домохозяйств на иностранную валюту в середине января в связи с неподтвержденной информацией о возможной девальвации маната, в результате чего на аукционе 12 января продажи выросли до $142,2 млн и составили 22% январского объема», - отмечается в обзоре ГПБ «Навигатор рынков», которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».
По оценкам аналитиков ГПБ, благодаря оперативным комментариям ЦБ Азербайджана, содержащим сигналы о намерении поддерживать стабильный курс маната в среднесрочной перспективе, девальвационные ожидания населения нормализовались и остаются заякоренными.
«Учитывая, что в 2021 году трансферт в госбюджет из ГНФАР запланирован на уровне 12,2 млрд манатов или $7,2 млрд, а в январе было продано порядка $645 млн или 9% запланированного объема, в оставшиеся 11 месяцев (февраль-декабрь 2021 года) среднемесячный объем продаж составит $600 млн, что сопоставимо с уровнем января», - подчеркивается в обзоре.
В ГПБ вновь подчеркнули, что Азербайджан является одной из наиболее обеспеченных международными резервами стран СНГ. По состоянию на 1 января международные резервы Азербайджана, с учетом активов ГНФАР, составляли около $50 млрд и приблизились к 120% ВВП за 2020 год, обеспечивая при этом покрытие 58 месяцев импорта.
А.Азизов
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